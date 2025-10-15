ЦСКА Никитина во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву»

ЦСКА на выезде уступил «Локомотиву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4.
Дубль у ярославцев оформил Максим Шалунов. По одной шайбе забросили Байрон Фрэз и Никита Кирьянов.
Единственный гол армейцев на счету Дениса Зернова.
ЦСКА под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина уступил ярославцам во второй раз в этом сезоне. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1.
«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».
vladmad_75
Кхе, а когда у Никитина не был о тёрок с игроками? Даже и не припомню такого. А проигранные третьи периоды - это давно его фишка уже. В Локо он также иной раз "плыл", но Раду видимо хорошенечко в раздевалке поработал ))) Странно, что в ЦСКА нет такого (видимо) человека, который мог бы устроить разнос всем и вся и персонально Никитину тоже ) Спронг не в счёт, он вообще тот еще персонаж и сам себе на уме. Стоило ли его брать в команду вопрос конечно интересный.
16.10.2025
vladmad_75
Честно говоря пока на такой Локо очень приятно смотреть ) Особенно когда побеждают не просто ЦСКА, а ЦСКА с Никитиным ) Вообще на удивление Боб смог не сломав ничего не только не испортить, но и где-то даже улучшить то, что ему досталось в наследство от Никитина. Но вот сможем ли взять КГ в этом году? Пока ооочень осторожный оптимизм. Проблемы ЦСКА меня мало волнуют. Там главное, чтобы Никитин перстень не забыл надеть. А то мало ли. А так, если без шуток, то конечно удивительно как ЦСКА в этом сезоне играет. И именно играет, а не какое место занимает.
16.10.2025
Олег 70
да не факт-что и к НГ что либо изменится.Во всяком случае до дед-лайна в декабре игрунов новых не подвезут-а там наладка опять обкатка и плоф рядом-в который еще надо попасть(
16.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
9 место на западе и беспросветность в игре. наладят, да, к НГ. только поезд то уже уйдёт и останется махать кулаками после драки и доигрывать сезон. может, так и планировалось, уж очень расслабленно и свободно ребята труселя катают, вообще по кайфу.
16.10.2025
4rfv5tgb
Почему такой беспросветный пессимизм у красно-синих? Ещё есть время все наладить
16.10.2025
bvp
Очередной сильный ход Есмантовича с Никитиным.
16.10.2025
Kimi_
Думал хуже Воробьева уже быть не может, оказывается может.
16.10.2025
Saiga-спринтер
Убери неуместные апликации везде, где попадя, и будет читаемый текст, а не клоунская мозаика.
16.10.2025
Kimi_
Нет игры от слова совсем. Что с командой?
16.10.2025
Igar2307
Так, ради прикола, Никитин пришёл отомстить за отставку) Не помню когда ЦСКА были в не восемь. А так тренер хороший
16.10.2025
Rosinant
Можно критиковать Никитина, можно уволить Никитина, можно ругать игроков, можно их выгнать, но кто выгонит есмантовичей?!
15.10.2025
Братчанин
Если месяц назад была какая-то уыеренность, что в ПО всё-таки попадём, то сейчас ее уже нет. Команда -никакая, игроки непонятно чем занимаются на льду. Ни одного нормального вратаря не появилось за это время. На что надеется руководство? Может, пора уже подумать об отставке главного тренера? Никитин на скамейке всегда с каменным лицом - как-будто происходящее на льду его не интересует.
15.10.2025
Братчанин
Самсонов в НХЛ не играет- может, его?
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Самый смех, что у Петровича до обмена Окулова была победная серия - натужная, много игр на тоненького, но тем не менее. а с омским неликвидом пошло, два продува дохлым Сочам - и вот до сих пор и идёт. не в тренерах дело, получается.
15.10.2025
15.10.2025
Vladislav M
По моему с Никитиным сильно поторопились. Даже при Воробьеве так низко не опускались. Дно пробито!!!
15.10.2025
AlexCS4
Ничего удивительного. Локо сейчас на голову сильнее и мастеровитее. Ничего не поделаешь.
15.10.2025
Dolphin75
Кого-то сливают. Надеюсь, что Есмантовича
15.10.2025
Олег 70
чтоб окончательно насмешить хоккейный люд-надо как в ПЕдо футбольном оброточку сделать-выгнать Никитина и взять Воробья назад)))
15.10.2025
knight templar
Спронга переманили за бешеные бабки, и тогда думать надо было подходит он ЦСКА или нет. Но рах уж уж купили, то надо использовать, тем более что он сейчас лучший бомбардир, а не на лавку сплавливать. Глупо.
15.10.2025
ToLkUnet
Ваша семья, решай
15.10.2025
Saiga-спринтер
С инпотентным нападением, обороной марки проходного дворика, и с половинкой кипера в рамке - такой ЦСКА даже средненькой командой не является. Тут не только Никитин, но и Тарасов, от такого шайбогонятельного хлама ничего не добьётся.
15.10.2025
Олег 70
да кстати-это шанс для Андриянова.Нужно пробовать-хуже точно не будет-ибо не куда)))
15.10.2025
Олег 70
а Топотуну?)))
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
да можно уже первораундника драфта ставить. Мартин уже не заиграет, Гамзин с сильными командами плывёт. может, молодой на кураже подтащит.
15.10.2025
Олег 70
да и то по ходу катают потому что-пока соперник раскатывется.Потом входит в игру-и наши становятся похожи на жалких котят
15.10.2025
ToLkUnet
Писалось
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Этот кризис начался с обмена Окулова и сбора неликвида с авангарда. Зато как Есма выручил омских - и топчика подкинул, и платежку почистил. А разогнав авангардские бревна, снова сел в лужу с легами. Результат на табло.
15.10.2025
ToLkUnet
Никитуну только успехов
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
так потом было повторение банкета с Динамо!
15.10.2025
wishesid
я помню когда все посыпалось, после 5:2 со спартаком.не долго продержались
15.10.2025
Олег 70
да было ясно еще с первого сезона и Саморукова и Охотюка и ко-что этот баласт не уровня прославленного клуба-но нет-Есма нюх совсем потерял чтоли,не пойму.Про ужас прошлого омского набора вообще промолчу-но с ним оперативно расстались после одного сезона-надо было и дальше чистить состав процентов на 70 и гнать весь этот шлак с ахл взашей
15.10.2025
diskmen
Никитин видно сам уйдёт в отставку.Со Спронгом уже конфликт.Команде фиэике не хватает.Только 1 период катают
15.10.2025
Олег 70
дааа-тенденция на безнадегу была видна еще в сентябре((((Даже при Воробье временами были просветления.А тут-просто глухо-наглухо все.Чесс говоря-уже прекратил прямые посещения стадика-по телеку еще кое-как перевариваю это унылое зрелище.Но чую-еще пару тройку игр-и на это забью.Просто нет никаких эмоций положительных-и не видно откуда они могут взяться ,глядя на все это...
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
ну вот посмотрим. октябрь можем закончить так, что дальше будет смысл пристраивать ненужные контракты и наигрывать молодых.
15.10.2025
AZ
Порошок, уходи)))
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
у Спронга терки были во всех командах. он лютый индивидуалист и набиватель статы. брать его Никитину - это "гением" надо быть.
15.10.2025
Олег 70
Минск в этом сезоне-не ровня нам и близко,с Сочами и Амуром-плюс минус да и то...
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
терпим дальше. это не последнее разочарование сезона. команда просто дохлая по физике, плюс леги никакие, плюс вообще нет лидеров. статисты и мальчики для битья.
15.10.2025
Олег 70
ИЗ НЫНЕШНИХ-ВАРИАНТОВ ПРИЕМЛЕМЫХ НЕТ-В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОМАХНУЛИСЬ С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ОГЛУШИТЕЛЬНО
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
да, но с такой защитой что то слепить и флоридский кудесник не смог бы
15.10.2025
diskmen
А кого ставить?
15.10.2025
Олег 70
бэк-ап-не более,да и то не уровня ЦСКА
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
первый гол - вратарский, что и говорить.
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
как под копирку три игры.
15.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Ну наконец то вылетели из зоны плофф. Очень надеюсь, что итогом этих трех лет будет назначение нового генменеджера. Текущий своими гениальными обменами добился того, что состав неконкурентноспособен даже на уровне сочей, Амура и Минска.
15.10.2025
Симон Вирсаладзе
Какой-то мрак кромешный в игре ЦСКА, чессговоря (
15.10.2025
wishesid
Никитину нужно пересобирать состав, никто не может играть в его хоккей
15.10.2025
Alexey Tarasov
Что творится с командой? На матчах предсезонки ведь была совсем другая-боевая, играющая:100:а сейчас не понятно,что происходит:angry: Команда и Т/Ш не знают,что делать,как выбраться из котлована:100:Никто из игроков особо, и не старается-конфликты начались:angry:Грустно всё это-смотреть на мучения Великой Команды:pensive:Похоже-этот сезон будет ещё хуже,чем предыдущий:point_up:??
15.10.2025
Олег 70
Гамзин никогда и не был панацеей ,даже близко
15.10.2025
Олег 70
как щенков мордой в кучу
15.10.2025
diskmen
Даже Гамзин не помог.Продолжаем падение в пропасть.
15.10.2025
П_о_в_а_р
Читалось
15.10.2025
rotkiv
От цска осталось только название, надо им привыкать что они команда для битья, проиграли всем более-менее играющим командам
15.10.2025
knight templar
Без шансов слили ярославлю. Похоже что никитин совсем угорел. Его команда уже который матч проигрывает в одну калитку во втором и третьем периодах. У него начались какие то терки с игроками, лучшего бомбардира спронга из состава выперли. ЦСКА прописывается в аутсайдерах вместе с ладой и сочами.
15.10.2025
Evgen
Статистика матча: Броски: 70-48 ; Броски в створ: 28-19 ; Голы: 4-1- програли в чистую. Ну хоть Соркин с больнички вышел у ЦСКА.
15.10.2025
PetrovVV
ЦСКА - натужный, беспросветный хоккей!
15.10.2025
wishesid
Абсолютное бессилие,и отсутствие интереса к игре.
15.10.2025
ToLkUnet
Если ты про Никитина, то лучше тебя дурака убрать
15.10.2025
ToLkUnet
С победой земляки, все по делу
15.10.2025
Павел Леонидович
мда... уберите наконец его!
15.10.2025