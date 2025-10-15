ЦСКА Никитина во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву»

ЦСКА на выезде уступил «Локомотиву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4. Дубль у ярославцев оформил Максим Шалунов. По одной шайбе забросили Байрон Фрэз и Никита Кирьянов. Единственный гол армейцев на счету Дениса Зернова. ЦСКА под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина уступил ярославцам во второй раз в этом сезоне. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1. «Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 октября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив ЦСКА

vladmad_75 Кхе, а когда у Никитина не был о тёрок с игроками? Даже и не припомню такого. А проигранные третьи периоды - это давно его фишка уже. В Локо он также иной раз "плыл", но Раду видимо хорошенечко в раздевалке поработал ))) Странно, что в ЦСКА нет такого (видимо) человека, который мог бы устроить разнос всем и вся и персонально Никитину тоже ) Спронг не в счёт, он вообще тот еще персонаж и сам себе на уме. Стоило ли его брать в команду вопрос конечно интересный. 16.10.2025

vladmad_75 Честно говоря пока на такой Локо очень приятно смотреть ) Особенно когда побеждают не просто ЦСКА, а ЦСКА с Никитиным ) Вообще на удивление Боб смог не сломав ничего не только не испортить, но и где-то даже улучшить то, что ему досталось в наследство от Никитина. Но вот сможем ли взять КГ в этом году? Пока ооочень осторожный оптимизм. Проблемы ЦСКА меня мало волнуют. Там главное, чтобы Никитин перстень не забыл надеть. А то мало ли. А так, если без шуток, то конечно удивительно как ЦСКА в этом сезоне играет. И именно играет, а не какое место занимает. 16.10.2025

Олег 70 да не факт-что и к НГ что либо изменится.Во всяком случае до дед-лайна в декабре игрунов новых не подвезут-а там наладка опять обкатка и плоф рядом-в который еще надо попасть( 16.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ 9 место на западе и беспросветность в игре. наладят, да, к НГ. только поезд то уже уйдёт и останется махать кулаками после драки и доигрывать сезон. может, так и планировалось, уж очень расслабленно и свободно ребята труселя катают, вообще по кайфу. 16.10.2025

4rfv5tgb Почему такой беспросветный пессимизм у красно-синих? Ещё есть время все наладить 16.10.2025

bvp Очередной сильный ход Есмантовича с Никитиным. 16.10.2025

Kimi_ Думал хуже Воробьева уже быть не может, оказывается может. 16.10.2025

Saiga-спринтер Убери неуместные апликации везде, где попадя, и будет читаемый текст, а не клоунская мозаика. 16.10.2025

Kimi_ Нет игры от слова совсем. Что с командой? 16.10.2025

Igar2307 Так, ради прикола, Никитин пришёл отомстить за отставку) Не помню когда ЦСКА были в не восемь. А так тренер хороший 16.10.2025

Rosinant Можно критиковать Никитина, можно уволить Никитина, можно ругать игроков, можно их выгнать, но кто выгонит есмантовичей?! 15.10.2025

Братчанин Если месяц назад была какая-то уыеренность, что в ПО всё-таки попадём, то сейчас ее уже нет. Команда -никакая, игроки непонятно чем занимаются на льду. Ни одного нормального вратаря не появилось за это время. На что надеется руководство? Может, пора уже подумать об отставке главного тренера? Никитин на скамейке всегда с каменным лицом - как-будто происходящее на льду его не интересует. 15.10.2025

Братчанин Самсонов в НХЛ не играет- может, его? 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Самый смех, что у Петровича до обмена Окулова была победная серия - натужная, много игр на тоненького, но тем не менее. а с омским неликвидом пошло, два продува дохлым Сочам - и вот до сих пор и идёт. не в тренерах дело, получается. 15.10.2025

Vladislav M По моему с Никитиным сильно поторопились. Даже при Воробьеве так низко не опускались. Дно пробито!!! 15.10.2025

AlexCS4 Ничего удивительного. Локо сейчас на голову сильнее и мастеровитее. Ничего не поделаешь. 15.10.2025

Dolphin75 Кого-то сливают. Надеюсь, что Есмантовича 15.10.2025

Олег 70 чтоб окончательно насмешить хоккейный люд-надо как в ПЕдо футбольном оброточку сделать-выгнать Никитина и взять Воробья назад))) 15.10.2025

knight templar Спронга переманили за бешеные бабки, и тогда думать надо было подходит он ЦСКА или нет. Но рах уж уж купили, то надо использовать, тем более что он сейчас лучший бомбардир, а не на лавку сплавливать. Глупо. 15.10.2025

Saiga-спринтер С инпотентным нападением, обороной марки проходного дворика, и с половинкой кипера в рамке - такой ЦСКА даже средненькой командой не является. Тут не только Никитин, но и Тарасов, от такого шайбогонятельного хлама ничего не добьётся. 15.10.2025

Олег 70 да кстати-это шанс для Андриянова.Нужно пробовать-хуже точно не будет-ибо не куда))) 15.10.2025

Олег 70 а Топотуну?))) 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ да можно уже первораундника драфта ставить. Мартин уже не заиграет, Гамзин с сильными командами плывёт. может, молодой на кураже подтащит. 15.10.2025

Олег 70 да и то по ходу катают потому что-пока соперник раскатывется.Потом входит в игру-и наши становятся похожи на жалких котят 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Этот кризис начался с обмена Окулова и сбора неликвида с авангарда. Зато как Есма выручил омских - и топчика подкинул, и платежку почистил. А разогнав авангардские бревна, снова сел в лужу с легами. Результат на табло. 15.10.2025

ToLkUnet Никитуну только успехов 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ так потом было повторение банкета с Динамо! 15.10.2025

wishesid я помню когда все посыпалось, после 5:2 со спартаком.не долго продержались 15.10.2025

Олег 70 да было ясно еще с первого сезона и Саморукова и Охотюка и ко-что этот баласт не уровня прославленного клуба-но нет-Есма нюх совсем потерял чтоли,не пойму.Про ужас прошлого омского набора вообще промолчу-но с ним оперативно расстались после одного сезона-надо было и дальше чистить состав процентов на 70 и гнать весь этот шлак с ахл взашей 15.10.2025

diskmen Никитин видно сам уйдёт в отставку.Со Спронгом уже конфликт.Команде фиэике не хватает.Только 1 период катают 15.10.2025

Олег 70 дааа-тенденция на безнадегу была видна еще в сентябре((((Даже при Воробье временами были просветления.А тут-просто глухо-наглухо все.Чесс говоря-уже прекратил прямые посещения стадика-по телеку еще кое-как перевариваю это унылое зрелище.Но чую-еще пару тройку игр-и на это забью.Просто нет никаких эмоций положительных-и не видно откуда они могут взяться ,глядя на все это... 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ ну вот посмотрим. октябрь можем закончить так, что дальше будет смысл пристраивать ненужные контракты и наигрывать молодых. 15.10.2025

AZ Порошок, уходи))) 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ у Спронга терки были во всех командах. он лютый индивидуалист и набиватель статы. брать его Никитину - это "гением" надо быть. 15.10.2025

Олег 70 Минск в этом сезоне-не ровня нам и близко,с Сочами и Амуром-плюс минус да и то... 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ терпим дальше. это не последнее разочарование сезона. команда просто дохлая по физике, плюс леги никакие, плюс вообще нет лидеров. статисты и мальчики для битья. 15.10.2025

Олег 70 ИЗ НЫНЕШНИХ-ВАРИАНТОВ ПРИЕМЛЕМЫХ НЕТ-В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОМАХНУЛИСЬ С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ОГЛУШИТЕЛЬНО 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ да, но с такой защитой что то слепить и флоридский кудесник не смог бы 15.10.2025

diskmen А кого ставить? 15.10.2025

Олег 70 бэк-ап-не более,да и то не уровня ЦСКА 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ первый гол - вратарский, что и говорить. 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ как под копирку три игры. 15.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ Ну наконец то вылетели из зоны плофф. Очень надеюсь, что итогом этих трех лет будет назначение нового генменеджера. Текущий своими гениальными обменами добился того, что состав неконкурентноспособен даже на уровне сочей, Амура и Минска. 15.10.2025

Симон Вирсаладзе Какой-то мрак кромешный в игре ЦСКА, чессговоря ( 15.10.2025

wishesid Никитину нужно пересобирать состав, никто не может играть в его хоккей 15.10.2025

Alexey Tarasov Что творится с командой? На матчах предсезонки ведь была совсем другая-боевая, играющая:100:а сейчас не понятно,что происходит:angry: Команда и Т/Ш не знают,что делать,как выбраться из котлована:100:Никто из игроков особо, и не старается-конфликты начались:angry:Грустно всё это-смотреть на мучения Великой Команды:pensive:Похоже-этот сезон будет ещё хуже,чем предыдущий:point_up:?? 15.10.2025

Олег 70 Гамзин никогда и не был панацеей ,даже близко 15.10.2025

Олег 70 как щенков мордой в кучу 15.10.2025

diskmen Даже Гамзин не помог.Продолжаем падение в пропасть. 15.10.2025

rotkiv От цска осталось только название, надо им привыкать что они команда для битья, проиграли всем более-менее играющим командам 15.10.2025

knight templar Без шансов слили ярославлю. Похоже что никитин совсем угорел. Его команда уже который матч проигрывает в одну калитку во втором и третьем периодах. У него начались какие то терки с игроками, лучшего бомбардира спронга из состава выперли. ЦСКА прописывается в аутсайдерах вместе с ладой и сочами. 15.10.2025

Evgen Статистика матча: Броски: 70-48 ; Броски в створ: 28-19 ; Голы: 4-1- програли в чистую. Ну хоть Соркин с больнички вышел у ЦСКА. 15.10.2025

PetrovVV ЦСКА - натужный, беспросветный хоккей! 15.10.2025

wishesid Абсолютное бессилие,и отсутствие интереса к игре. 15.10.2025

ToLkUnet Если ты про Никитина, то лучше тебя дурака убрать 15.10.2025

ToLkUnet С победой земляки, все по делу 15.10.2025