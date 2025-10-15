Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 октября, 21:16

ЦСКА Никитина во второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» в Ярославле обыграл ЦСКА в КХЛ.
Фото ХК «Локомотив»

ЦСКА на выезде уступил «Локомотиву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:4.

Дубль у ярославцев оформил Максим Шалунов. По одной шайбе забросили Байрон Фрэз и Никита Кирьянов.

Единственный гол армейцев на счету Дениса Зернова.

ЦСКА под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина уступил ярославцам во второй раз в этом сезоне. 18 сентября «Локомотив» одержал победу в Москве — 5:1.

«Локомотив» (22 очка) поднялся на первое место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (14) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
ЦСКА

Источник: Таблица КХЛ
61

  • vladmad_75

    Кхе, а когда у Никитина не был о тёрок с игроками? Даже и не припомню такого. А проигранные третьи периоды - это давно его фишка уже. В Локо он также иной раз "плыл", но Раду видимо хорошенечко в раздевалке поработал ))) Странно, что в ЦСКА нет такого (видимо) человека, который мог бы устроить разнос всем и вся и персонально Никитину тоже ) Спронг не в счёт, он вообще тот еще персонаж и сам себе на уме. Стоило ли его брать в команду вопрос конечно интересный.

    16.10.2025

  • vladmad_75

    Честно говоря пока на такой Локо очень приятно смотреть ) Особенно когда побеждают не просто ЦСКА, а ЦСКА с Никитиным ) Вообще на удивление Боб смог не сломав ничего не только не испортить, но и где-то даже улучшить то, что ему досталось в наследство от Никитина. Но вот сможем ли взять КГ в этом году? Пока ооочень осторожный оптимизм. Проблемы ЦСКА меня мало волнуют. Там главное, чтобы Никитин перстень не забыл надеть. А то мало ли. А так, если без шуток, то конечно удивительно как ЦСКА в этом сезоне играет. И именно играет, а не какое место занимает.

    16.10.2025

  • Олег 70

    да не факт-что и к НГ что либо изменится.Во всяком случае до дед-лайна в декабре игрунов новых не подвезут-а там наладка опять обкатка и плоф рядом-в который еще надо попасть(

    16.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    9 место на западе и беспросветность в игре. наладят, да, к НГ. только поезд то уже уйдёт и останется махать кулаками после драки и доигрывать сезон. может, так и планировалось, уж очень расслабленно и свободно ребята труселя катают, вообще по кайфу.

    16.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Почему такой беспросветный пессимизм у красно-синих? Ещё есть время все наладить

    16.10.2025

  • bvp

    Очередной сильный ход Есмантовича с Никитиным.

    16.10.2025

  • Kimi_

    Думал хуже Воробьева уже быть не может, оказывается может.

    16.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Убери неуместные апликации везде, где попадя, и будет читаемый текст, а не клоунская мозаика.

    16.10.2025

  • Kimi_

    Нет игры от слова совсем. Что с командой?

    16.10.2025

  • Igar2307

    Так, ради прикола, Никитин пришёл отомстить за отставку) Не помню когда ЦСКА были в не восемь. А так тренер хороший

    16.10.2025

  • Rosinant

    Можно критиковать Никитина, можно уволить Никитина, можно ругать игроков, можно их выгнать, но кто выгонит есмантовичей?!

    15.10.2025

  • Братчанин

    Если месяц назад была какая-то уыеренность, что в ПО всё-таки попадём, то сейчас ее уже нет. Команда -никакая, игроки непонятно чем занимаются на льду. Ни одного нормального вратаря не появилось за это время. На что надеется руководство? Может, пора уже подумать об отставке главного тренера? Никитин на скамейке всегда с каменным лицом - как-будто происходящее на льду его не интересует.

    15.10.2025

  • Братчанин

    Самсонов в НХЛ не играет- может, его?

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Самый смех, что у Петровича до обмена Окулова была победная серия - натужная, много игр на тоненького, но тем не менее. а с омским неликвидом пошло, два продува дохлым Сочам - и вот до сих пор и идёт. не в тренерах дело, получается.

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    :Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • Vladislav M

    По моему с Никитиным сильно поторопились. Даже при Воробьеве так низко не опускались. Дно пробито!!!

    15.10.2025

  • AlexCS4

    Ничего удивительного. Локо сейчас на голову сильнее и мастеровитее. Ничего не поделаешь.

    15.10.2025

  • Dolphin75

    Кого-то сливают. Надеюсь, что Есмантовича

    15.10.2025

  • Олег 70

    чтоб окончательно насмешить хоккейный люд-надо как в ПЕдо футбольном оброточку сделать-выгнать Никитина и взять Воробья назад)))

    15.10.2025

  • knight templar

    Спронга переманили за бешеные бабки, и тогда думать надо было подходит он ЦСКА или нет. Но рах уж уж купили, то надо использовать, тем более что он сейчас лучший бомбардир, а не на лавку сплавливать. Глупо.

    15.10.2025

  • ToLkUnet

    Ваша семья, решай

    15.10.2025

  • Saiga-спринтер

    С инпотентным нападением, обороной марки проходного дворика, и с половинкой кипера в рамке - такой ЦСКА даже средненькой командой не является. Тут не только Никитин, но и Тарасов, от такого шайбогонятельного хлама ничего не добьётся.

    15.10.2025

  • Олег 70

    да кстати-это шанс для Андриянова.Нужно пробовать-хуже точно не будет-ибо не куда)))

    15.10.2025

  • Олег 70

    а Топотуну?)))

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да можно уже первораундника драфта ставить. Мартин уже не заиграет, Гамзин с сильными командами плывёт. может, молодой на кураже подтащит.

    15.10.2025

  • Олег 70

    да и то по ходу катают потому что-пока соперник раскатывется.Потом входит в игру-и наши становятся похожи на жалких котят

    15.10.2025

  • ToLkUnet

    Писалось

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Этот кризис начался с обмена Окулова и сбора неликвида с авангарда. Зато как Есма выручил омских - и топчика подкинул, и платежку почистил. А разогнав авангардские бревна, снова сел в лужу с легами. Результат на табло.

    15.10.2025

  • ToLkUnet

    Никитуну только успехов

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    так потом было повторение банкета с Динамо!

    15.10.2025

  • wishesid

    я помню когда все посыпалось, после 5:2 со спартаком.не долго продержались

    15.10.2025

  • Олег 70

    да было ясно еще с первого сезона и Саморукова и Охотюка и ко-что этот баласт не уровня прославленного клуба-но нет-Есма нюх совсем потерял чтоли,не пойму.Про ужас прошлого омского набора вообще промолчу-но с ним оперативно расстались после одного сезона-надо было и дальше чистить состав процентов на 70 и гнать весь этот шлак с ахл взашей

    15.10.2025

  • diskmen

    Никитин видно сам уйдёт в отставку.Со Спронгом уже конфликт.Команде фиэике не хватает.Только 1 период катают

    15.10.2025

  • Олег 70

    дааа-тенденция на безнадегу была видна еще в сентябре((((Даже при Воробье временами были просветления.А тут-просто глухо-наглухо все.Чесс говоря-уже прекратил прямые посещения стадика-по телеку еще кое-как перевариваю это унылое зрелище.Но чую-еще пару тройку игр-и на это забью.Просто нет никаких эмоций положительных-и не видно откуда они могут взяться ,глядя на все это...

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну вот посмотрим. октябрь можем закончить так, что дальше будет смысл пристраивать ненужные контракты и наигрывать молодых.

    15.10.2025

  • AZ

    Порошок, уходи)))

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    у Спронга терки были во всех командах. он лютый индивидуалист и набиватель статы. брать его Никитину - это "гением" надо быть.

    15.10.2025

  • Олег 70

    Минск в этом сезоне-не ровня нам и близко,с Сочами и Амуром-плюс минус да и то...

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    терпим дальше. это не последнее разочарование сезона. команда просто дохлая по физике, плюс леги никакие, плюс вообще нет лидеров. статисты и мальчики для битья.

    15.10.2025

  • Олег 70

    ИЗ НЫНЕШНИХ-ВАРИАНТОВ ПРИЕМЛЕМЫХ НЕТ-В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОМАХНУЛИСЬ С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ОГЛУШИТЕЛЬНО

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    да, но с такой защитой что то слепить и флоридский кудесник не смог бы

    15.10.2025

  • diskmen

    А кого ставить?

    15.10.2025

  • Олег 70

    бэк-ап-не более,да и то не уровня ЦСКА

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    первый гол - вратарский, что и говорить.

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    как под копирку три игры.

    15.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну наконец то вылетели из зоны плофф. Очень надеюсь, что итогом этих трех лет будет назначение нового генменеджера. Текущий своими гениальными обменами добился того, что состав неконкурентноспособен даже на уровне сочей, Амура и Минска.

    15.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какой-то мрак кромешный в игре ЦСКА, чессговоря (

    15.10.2025

  • wishesid

    Никитину нужно пересобирать состав, никто не может играть в его хоккей

    15.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Что творится с командой? На матчах предсезонки ведь была совсем другая-боевая, играющая:100:а сейчас не понятно,что происходит:angry: Команда и Т/Ш не знают,что делать,как выбраться из котлована:100:Никто из игроков особо, и не старается-конфликты начались:angry:Грустно всё это-смотреть на мучения Великой Команды:pensive:Похоже-этот сезон будет ещё хуже,чем предыдущий:point_up:??

    15.10.2025

  • Олег 70

    Гамзин никогда и не был панацеей ,даже близко

    15.10.2025

  • Олег 70

    как щенков мордой в кучу

    15.10.2025

  • diskmen

    Даже Гамзин не помог.Продолжаем падение в пропасть.

    15.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Читалось

    15.10.2025

  • rotkiv

    От цска осталось только название, надо им привыкать что они команда для битья, проиграли всем более-менее играющим командам

    15.10.2025

  • knight templar

    Без шансов слили ярославлю. Похоже что никитин совсем угорел. Его команда уже который матч проигрывает в одну калитку во втором и третьем периодах. У него начались какие то терки с игроками, лучшего бомбардира спронга из состава выперли. ЦСКА прописывается в аутсайдерах вместе с ладой и сочами.

    15.10.2025

  • Evgen

    Статистика матча: Броски: 70-48 ; Броски в створ: 28-19 ; Голы: 4-1- програли в чистую. Ну хоть Соркин с больнички вышел у ЦСКА.

    15.10.2025

  • PetrovVV

    ЦСКА - натужный, беспросветный хоккей!

    15.10.2025

  • wishesid

    Абсолютное бессилие,и отсутствие интереса к игре.

    15.10.2025

  • ToLkUnet

    Если ты про Никитина, то лучше тебя дурака убрать

    15.10.2025

  • ToLkUnet

    С победой земляки, все по делу

    15.10.2025

  • Павел Леонидович

    мда... уберите наконец его!

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Никитин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя