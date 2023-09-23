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Сегодня, 19:14

Гол Соркина принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

В первом периоде счет в игре открыл форвард армейцев Павел Карнаухов на 3-й минуте, а затем счет сравнял нападающий ярославского клуба Артур Каюмов.

Во втором периоде Максим Соркин вывел ЦСКА вперед. В третьем периоде команды не забили голов.

ЦСКА занимает девятое место на «Западе» с 9 очками. «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию и располагается на пятой строчке (12 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Карнаухов — 4 (Слепышев), 2:40 — 0:1. Каюмов — 3 (Шалунов), 7:34 — 1:1. Соркин — 3 (Мамин, Дитц), 38:00 — 1:2.

Вратари: Исаев (59:12) — Федотов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (14+7+12) — 30 (13+11+6).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

23 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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