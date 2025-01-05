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Сегодня, 19:09

«Локомотив» одержал победу над ЦСКА в Ярославле

Алина Савинова
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«Локомотив» на своем льду победил ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

За ярославскую команду по шайбе забросили Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Рушан Рафиков. На счету Александра Радулова две результативные передачи. Автором единственного гола армейцев стал Владислав Каменев.

«Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции с 68 очками после 43 матчей. ЦСКА (57 баллов в 41 игре) идет вторым.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Никулин — 7 (Радулов, Елесин), 1:08 — 1:0. Каменев — 6, 6:16 — 1:1. Иванов — 5 (Радулов), 12:20 — 2:1. Каюмов — 15 (Березкин, Ульев), 32:47 — 3:1. Рафиков — 4 (бол.), 39:16 — 4:1.

Вратари: Исаев — Хомченко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (9+8+9) — 19 (10+4+5).

Судьи: Дударов, Сидоренко.

5 января. Ярославль. Арена-2000. 7772 зрителя.

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Хоккей
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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