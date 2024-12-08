«Локомотив» и ЦСКА сыграют в КХЛ 8 декабря

Матч «Локомотив» — ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 8 декабря. Игру примет «Арена-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи в Ярославле пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Первый ярославский» для жителей этого города.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Локомотив» провел 35 матчей и набрал 58 очков, предыдущим соперником ярославцев был «Амур» (4:3 ОТ). У ЦСКА — 32 матча и 43 очка, в пятницу армейцы выиграли у «Торпедо» (2:1 Б).