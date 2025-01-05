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Сегодня, 15:30

«Локомотив» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Ярославле игру транслирует также канал «Первый ярославский».

Ключевые события игры «Локомотив» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие два матча выиграли армейцы.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 42 играх. ЦСКА провел на два матча меньше и отстает от «Локомотива» на девять очков. В предыдущих играх сезона «Локомотив» уступил минскому «Динамо» (1:4, 29 декабря), а ЦСКА — СКА (3:6, 3 января).

Матч «Локомотив» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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