«Локомотив» и ЦСКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 15 октября. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 октября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив ЦСКА

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Ярославле покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, матч для жителей Ярославля будет транслировать канал «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Локомотив» провел 15 матчей, набрал 20 очков и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе», предыдущим соперником обладателей Кубка Гагарина была «Северсталь» (3:4). У ЦСКА — 14 игр, 14 очков и девятая строчка в конференции, в воскресенье армейцы уступили «Ак Барсу» (2:3).

Это первая встреча «Локомотива» и ЦСКА в Ярославле после того, как летом главный тренер Игорь Никитин покинул ярославский клуб и снова принял московскую команду. 18 сентября железнодорожники и армейцы сыграли в столице — тогда ярославцы победили со счетом 5:1.

Матч «Локомотив» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс