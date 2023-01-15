«Динамо» всухую победило «Локомотив»

Сегодня, 19:01
«Динамо» победило «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
В составе победителей голы забили нападающие Якоб Лилья и Джордан Уил.
Голкипер бело-голубых Илья Коновалов сделал третий «сухарь» в сезоне.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 5-е место, набрав 66 очков в 51 матче. «Локо» идет четвертым: 67 очков после 52 игр.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Лилья — 11 (Тринеев), 24:35 — 0:1. Уил — 11 (Миронов), 51:33 — 0:2.
Вратари: Исаев (59:03) — Коновалов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 22 (5+10+7) — 21 (7+7+7).
Судьи: Бирин, Овчинников.
15 января. Ярославль. Арена-2000.