«Локомотив» в серии буллитов обыграл московское «Динамо»

«Локомотив» на своем льду победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У бело-голубых в основное время шайбы забросили Артем Ильенко, Никита Буруянов и Никита Гусев, на счету которого также результативная передача. Голы ярославской команды забили Даниил Бут, Максим Шалунов и Артур Каюмов. У Андрея Сергеева два ассиста.

Победный буллит реализовал Александр Радулов.

«Динамо» проиграло первый матч за последние четыре встречи. Команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 играх и занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» (32 балла после 19 матчей) продолжает лидировать в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 4:3 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бут — 4 (Березкин), 3:12 — 1:0. Шалунов — 7 (Сергеев, Симашев), 4:31 — 2:0. Гусев — 6 (бол., Менелл), 12:48 — 2:1. Ильенко — 4 (Кудрявцев), 25:39 — 2:2. Буруянов — 1 (Гусев), 27:29 — 2:3. Каюмов — 7 (Рафиков, Сергеев), 58:43 — 3:3.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Исаев (57:11 — 58:43) — Моторыгин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 42 (13+13+15+1) — 25 (7+8+6+4).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

21 октября. Ярославль. Арена-2000.