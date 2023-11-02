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Сегодня, 21:54

«Локомотив» дома проиграл минскому «Динамо»

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«Локомотив» на своем льду в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» (1:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Сэм Энас, который реализовал буллит.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Калдис — 6, 44:35 — 0:1. Иванов — 7 (Лихачев, Береглазов), 51:06 — 1:1. Энас — 6 (буллит), 60:56 — 1:2.

Вратари: Исаев — Фергюсон.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 34 (13+9+11+1) — 23 (5+11+6+1).

Судьи: Лазарев, Спирин.

2 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7421 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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