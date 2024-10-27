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Сегодня, 19:15

«Локомотив» победил минское «Динамо», Радулов забросил шайбу

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев гол забил Александр Радулов, реализовав большинство. Две результативные передачи на счету Артура Каюмова. У гостей шайбы забросили Виталий Пинчук и Николас Мелош.

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд. Ярославцы набрали 36 очков и лидируют в таблице Западной конференции. «Динамо» с 21 очком — на 8-й строчке.

30 октября «Локомотив» сыграет в гостях со СКА. «Динамо» 29-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Радулов — 6 (бол., Гернат, Никулин), 11:43 — 1:0. Сурин — 3 (Каюмов, Береглазов), 15:46 — 2:0. Сергеев — 1 (Березкин, Каюмов), 20:16 — 3:0. Пинчук — 7 (бол., Лайл, Волков), 36:08 — 3:1. Мелош — 3 (Тирни, Энас), 58:24 — 3:2.

Вратари: Исаев — Тихомиров.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (10+8+9) — 26 (9+9+8).

Судьи: Беляев, Ромасько.

27 октября. Ярославль. Арена-2000. 7668 зрителей

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)

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