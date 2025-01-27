Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:55

«Локомотив» выиграл у московского «Динамо»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Рихард Паник и Даниил Тесанов. У гостей отметился Никита Гусев.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов получил 5-минутный штраф в третьем периоде. Форвард после вбрасывания клюшкой ударил нападающего «Динамо» Артема Ильенко, который не смог самостоятельно покинуть лед. За партнера вступился Максим Джиошвили, который устроил драку с Максимом Березкиным.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений подряд. Ярославский клуб набрал 80 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» с 63 очками — на 4-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Тесанов — 4 (Бут, Алексеев), 2:15 — 1:0. Паник — 2 (Кирьянов, Фрэз), 50:38 — 2:0. Швец-Роговой — 6 (Гусев, Готовец), 54:42 — 2:1.

Вратари: Мельничук — Подъяпольский (57:56 — 58:03, 58:17).

Штраф: 11 — 8.

Броски: 23 (8+8+7) — 25 (9+7+9).

Судьи: Бирин, Морозов.

27 января. Ярославль. Арена-2000.

17
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя