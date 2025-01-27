«Локомотив» выиграл у московского «Динамо»

«Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев шайбы забросили Рихард Паник и Даниил Тесанов. У гостей отметился Никита Гусев.

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов получил 5-минутный штраф в третьем периоде. Форвард после вбрасывания клюшкой ударил нападающего «Динамо» Артема Ильенко, который не смог самостоятельно покинуть лед. За партнера вступился Максим Джиошвили, который устроил драку с Максимом Березкиным.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений подряд. Ярославский клуб набрал 80 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Динамо» с 63 очками — на 4-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Тесанов — 4 (Бут, Алексеев), 2:15 — 1:0. Паник — 2 (Кирьянов, Фрэз), 50:38 — 2:0. Швец-Роговой — 6 (Гусев, Готовец), 54:42 — 2:1.

Вратари: Мельничук — Подъяпольский (57:56 — 58:03, 58:17).

Штраф: 11 — 8.

Броски: 23 (8+8+7) — 25 (9+7+9).

Судьи: Бирин, Морозов.

27 января. Ярославль. Арена-2000.