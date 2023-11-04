Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и одержало восьмую победу подряд

Московское «Динамо» на выезде победило «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Голами отметились Никита Гусев, Бреннан Менелл и Седрик Пакетт.

«Динамо» выиграло восьмой матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды 39 очков в 26 играх. «Локомотив» находится на четвертой строчке (32 очка).

Следующий матча московский клуб проведет 6 ноября против «Витязя», а ярославская команда в этот день сыграет с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Гусев — 9 (Малышев, Пакетт), 38:58 — 0:1. Менелл — 3 (Уил, Пакетт), 46:33 — 0:2. Пакетт — 6 (п.в., О`Делл), 59:09 — 0:3.

Вратари: Бочаров (57:09 — 59:09) — Коновалов.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 33 (12+7+14) — 24 (6+9+9).

Судьи: Гашилов, Соин.

4 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7336 зрителей.