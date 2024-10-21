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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Локомотив» — финалист Кубка Гагарина-2024.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября. Матч пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, смотреть встречу онлайн можно будет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и ярославском канале «Первый ярославский» (для жителей региона).

Ключевые события игры «Локомотив» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Локомотив» в этом регулярном чемпионате сыграл 18 матчей и набрал 30 очков. У «Динамо» — 17 игр и 19 очков.

Матч «Локомотив» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 18 11 7 25
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Сочи 17 7 10 15
11 Куньлунь РС 17 6 11 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Адмирал 17 8 9 19
5 Нефтехимик 18 7 11 19
6 Металлург Мг 19 9 10 18
7 Ак Барс 15 9 6 18
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
Подробная таблица
18
окт
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06
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07
ноя
08
ноя
09
ноя
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
3
1
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
Б
2
3
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
4
1
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
Б
3
4
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
ОТ
4
3
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
22.10 19:30
Нефтехимик
Торпедо
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
08.11 19:30
Динамо М
Лада
-
-
08.11 19:30
Куньлунь РС
Северсталь
-
-
09.11 10:00
Адмирал
Трактор
-
-
09.11 10:30
Амур
Автомобилист
-
-
09.11 13:30
Сибирь
Металлург Мг
-
-
09.11 17:00
Витязь
Сочи
-
-
09.11 17:00
Локомотив
Ак Барс
-
-
09.11 17:00
Торпедо
Салават Юлаев
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Абрамов Виталий

ЦСКА

18 18

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		17 11

Ружичка Адам

Спартак

 		18 10

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 9

Петухов Егор

Адмирал

 		17 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		17 9

Абрамов Виталий

ЦСКА

18 9
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Гутик Даниил

Адмирал

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12
Статистика / Ассистенты

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