«Локомотив»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 16:00
«Локомотив» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Торпедо» 3 сентября в 17:00 (мск).
Полное название: Хоккейный клуб «Локомотив»
Год основания: 1959
Главный тренер: Игорь Никитин
Капитан: Сергей Андронов
Домашний стадион (вместимость): УКРК «Арена-2000» (8905 зрителей)
В сезоне 2022 / 2023 «Локомотив» занял третье место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 92 баллами. Ярославцы добрались до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА (3-4).
3 сентября, в воскресенье, в Ярославле на «Арене-2000» «Локомотив» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Локомотив» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (начало в 15:00). Команда Игоря Никитина выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.
3 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Торпедо»
6 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Трактор»
8 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — СКА
11 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Сочи»
12 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Куньлунь Ред Стар»
16 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив»
18 сентября. Москва. «ЦСКА-Арена». ЦСКА — «Локомотив»
20 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Локомотив»
23 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — ЦСКА
25 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Металлург»
27 сентября. Ярославль. «Арена-2000». «Локомотив» — «Автомобилист»
30 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Локомотив»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
30 — Сергей Мурашов
60 — Иван Бочаров
92 — Даниил Исаев
4 — Александр Еелесин
5 — Алексей Береглазов
9 — Анлрей Сергеев
19 — Рауль Акмальдинов
25- Алексей Кожевников
26 — Дмитрий Симашев
27- Роман Бычков
28 — Мартин Гернат
73 — Никита Черепанов
87 — Рушан Рафиков
10 — Георгий Иванов
11 — Сергей Андронов
13 — Степан Никулин
16 — Артур Каюмов
29 — Егор Аверин
50 — Даниил Бут
63 — Павел Красковский
72 — Максим Березкин
76 — Александр Перевалов
78 — Максим Шалунов
82 — Иван Чехович
89 — Даниил Тесанов
91 — Денис Алексеев
92 — Ярослав Лихачев
97 — Александр Волков
99 — Александр Полунин
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Локомотива» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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