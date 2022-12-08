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Сегодня, 21:17

«Локомотив» дома проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

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«Локомотив» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» (0:1). Единственную шайбу забросил нападающий Джек Родуолд, вратарь Мэтт Джурасик отразил все 47 бросков ярославцев.

Китайская команда прервала 4-матчевую серию поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Родуолд — 9 (бол.), 19:19 — 0:1.

Вратари: Исаев (59:15) — Джурасик.

Штраф: 4 — 29.

Броски: 47 (14+21+12) — 20 (11+4+5).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

8 декабря. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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