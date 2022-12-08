«Локомотив» дома проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

Сегодня, 21:17
«Локомотив» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» (0:1). Единственную шайбу забросил нападающий Джек Родуолд, вратарь Мэтт Джурасик отразил все 47 бросков ярославцев.
Китайская команда прервала 4-матчевую серию поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Родуолд — 9 (бол.), 19:19 — 0:1.
Вратари: Исаев (59:15) — Джурасик.
Штраф: 4 — 29.
Броски: 47 (14+21+12) — 20 (11+4+5).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
8 декабря. Ярославль. Арена-2000.