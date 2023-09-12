«Локомотив» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Сегодня, 21:26
«Локомотив» победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Во втором периоде счет открыл защитник ярославцев Андрей Сергеев, а в концовке Цзян Фу сравнял.
В третьем периоде автором единственного гола стал нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачев.
«Локомотив» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Куньлунь» находится на второй строчке (8 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Сергеев — 2 (Никулин), 34:06 — 1:0. С. Фу — 2 (бол., Лесли, Родуолд), 39:13 — 1:1. Лихачев — 1 (Каюмов, Шалунов), 54:49 — 2:1.
Вратари: Исаев — Смит (Джурасик, 34:06).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 43 (16+6+21) — 23 (9+8+6).
Судьи: Гамалей, Сергеев.
12 сентября. Ярославль. Арена-2000. 5803 зрителя
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|0
|5
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|12.09
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Трактор – Лада
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|12.09
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|
Локомотив – Куньлунь РС
|2 : 1
|12.09
|19:00
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Торпедо – Адмирал
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|
Ак Барс – Динамо Мн
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