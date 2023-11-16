«Локомотив» победил «Куньлунь» благодаря голу Андронова

«Локомотив» дома победил «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

У ярославского клуба забили Денис Алексеев, Степан Никулин, Максим Шалунов, Даниил Тесанов и Сергей Андронов, который отличился при счет 4:4. Георгий Иванов сделал два голевых паса.

За китайскую команду отличились Кайл Вуд, Тайлер Вон, Зак Лесли и Джек Родевальд.

«Локомотив» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке (25 очков в 35 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы: Вуд — 4, 1:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Вуд, Броссо), 8:57 — 0:2. Алексеев — 6 (Иванов, Гернат), 14:11 — 1:2. Никулин — 1 (Иванов, Алексеев), 32:44 — 2:2. Лесли — 3 (бол., Вонг), 34:19 — 2:3. Шалунов — 10 (Сергеев, Березкин), 38:25 — 3:3. Родуолд — 4 (мен.), 43:09 — 3:4. Тесанов — 4 (Полунин), 46:22 — 4:4. Андронов — 4 (бол., Сергеев, Шалунов), 55:37 — 5:4.

Вратари: Мурашов — Смит (58:33).

Штраф: 6 — 13.

Броски: 52 (22+18+12) — 20 (8+4+8).

Судьи: Васильев, Кулаков.

16 ноября. Ярославль. Арена-2000.