«Локомотив» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Куньлунем»

«Локомотив» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время на голы Спенсера Фу и Нолана Мойла ярославская команда ответила заброшенными шайбами Даниила Бута и Рушана Рафикова. В овертайме отличился Максим Шалунов.

«Локомотив» набрал 24 очка за 14 игр и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 11 баллами занимает 10-ю позицию. Команда из Пекина потерпела третье поражение подряд после двух выигранных встреч.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: С. Фу — 4 (Вуд, Паутов), 11:47 — 0:1. Мойл — 1 (Вуд), 23:49 — 0:2. Бут — 2 (бол., Фрэз, Никулин), 35:56 — 1:2. Рафиков — 1 (Каюмов), 57:47 — 2:2. Шалунов — 5 (Березкин, Красковский), 60:47 — 3:2.

Вратари: Мельничук (57:39 — 57:47) — Смит.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 44 (6+15+22+1) — 17 (6+8+3+0).

Судьи: Гофман, Лазарев.

9 октября. Ярославль. Арена-2000. 7202 зрителя.