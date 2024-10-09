«Локомотив» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Куньлунем»

9 октября, 21:50
«Локомотив» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время на голы Спенсера Фу и Нолана Мойла ярославская команда ответила заброшенными шайбами Даниила Бута и Рушана Рафикова. В овертайме отличился Максим Шалунов.
«Локомотив» набрал 24 очка за 14 игр и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 11 баллами занимает 10-ю позицию. Команда из Пекина потерпела третье поражение подряд после двух выигранных встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: С. Фу — 4 (Вуд, Паутов), 11:47 — 0:1. Мойл — 1 (Вуд), 23:49 — 0:2. Бут — 2 (бол., Фрэз, Никулин), 35:56 — 1:2. Рафиков — 1 (Каюмов), 57:47 — 2:2. Шалунов — 5 (Березкин, Красковский), 60:47 — 3:2.
Вратари: Мельничук (57:39 — 57:47) — Смит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 44 (6+15+22+1) — 17 (6+8+3+0).
Судьи: Гофман, Лазарев.
9 октября. Ярославль. Арена-2000. 7202 зрителя.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|14
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|14
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|10
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|14
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11