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Сегодня, 22:55

«Локомотив» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев — 5:4.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке (25 очков в 35 играх).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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