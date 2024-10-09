«Локомотив» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» в овертайме победил «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.