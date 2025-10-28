Видео
28 октября, 16:10

«Локомотив — Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram

«Локомотив» и «Лада» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Игру примет «Арена-2000» в Ярославле. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Лада

Прямая трансляция матча в Ярославле пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Ярославля, помимо прочего, смогут посмотреть матч на канале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Лада» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Локомотив» провел 19 матчей и набрал 26 очков, перед встречей во вторник армейцы уступили «Ак Барсу» (0:1). У «Лады» — 19 матчей и 12 очков, предыдущим соперником тольяттинцев было «Торпедо» (3:2 Б).

КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
