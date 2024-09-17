Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:16

«Локомотив» обыграл «Ладу» и одержал пятую победу в сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Локомотив» на своем льду победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы ярославской команды в этой встрече забили Павел Красковский и Александр Радулов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Андрей Алтыбармакян.

«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».

В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Красковский — 3 (Кирьянов, Полунин), 8:30 — 1:0. Радулов — 3 (Никулин, Бут), 36:38 — 2:0. Алтыбармакян — 2 (бол., Кугрышев, Попугаев), 51:13 — 2:1.

Вратари: Исаев — Трушков (58:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (19+10+7) — 15 (6+5+4).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

17 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя