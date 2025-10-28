Видео
28 октября, 21:45

«Локомотив» забил три гола в третьем периоде и ушел от поражения в матче с «Ладой»

Алина Савинова
28 октября. «Локомотив» победил «Ладу» (3:2) в матче КХЛ.
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» на своем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У тольяттинской команды в первом периоде забили Дмитрий Кугрышев и Алекс Коттон, на счету которого также результативная передача. В середине третьей 20-минутки Егор Сурин отыграл одну шайбу хозяев. В концовке матча ярославцы вышли вперед благодаря голам Александра Радулова и Байрона Фрэза с разницей в 30 секунд. Радулов также отметился двумя голевыми передачами, у Сурина — один ассист.

Ярославская команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника в этом матче, на счету гостей 19 бросков в створ.

«Локомотив» с 28 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 12 баллами располагается на предпоследней, 10-й позиции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Лада
2

  • Andrey Sakharov

    Кто же пустит под откос этот поезд? Лада старалась и видела небо ... а что толку...

    28.10.2025

  • ToLkUnet

    Ярик вперед

    28.10.2025

