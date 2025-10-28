«Локомотив» забил три гола в третьем периоде и ушел от поражения в матче с «Ладой»

«Локомотив» на своем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У тольяттинской команды в первом периоде забили Дмитрий Кугрышев и Алекс Коттон, на счету которого также результативная передача. В середине третьей 20-минутки Егор Сурин отыграл одну шайбу хозяев. В концовке матча ярославцы вышли вперед благодаря голам Александра Радулова и Байрона Фрэза с разницей в 30 секунд. Радулов также отметился двумя голевыми передачами, у Сурина — один ассист.

Ярославская команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника в этом матче, на счету гостей 19 бросков в створ.

«Локомотив» с 28 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 12 баллами располагается на предпоследней, 10-й позиции.