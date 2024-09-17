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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и «Лада» сыграют в матче КХЛ 17 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Лада».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» и «Лада» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игру примет спортивный комплекс «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Локомотив» — «Лада» в прямом эфире покажет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Все игры сезона КХЛ также транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по платной подписке).

Кроме того, трансляцию матча «Локомотив» — «Лада» проведет ярославский телеканал «Первый ярославский» для жителей этого города.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Лада» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» и «Лада» провели по 5 матчей в этом регулярном чемпионате. Железнодорожники с 8 очками расположились на 2-м месте «Запада», автомобилисты — с 5 очками на 6-м месте «Востока».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)

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