Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Металлургом»

«Локомотив» обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе ярославского клуба отметились Рушан Рафиков, Егор Коршков и Александр Полунин, оформивший дубль.

В составе магнитогорской команды шайбу забросил Андрей Чибисов.

«Локомотив» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает четвертое место на Западе. «Металлург» лидирует на Востоке с 37 очками в 26 играх.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Рафиков — 2 (Никулин, Березкин), 8:49 — 1:0. Коршков — 3 (Сергеев, Алексеев), 22:05 — 2:0. Полунин — 7, 29:24 — 3:0. Чибисов — 5 (Юров), 43:53 — 3:1. Полунин — 8 (п.в.), 58:45 — 4:1.

Вратари: Исаев — Кошечкин (58:18 — 58:45).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+9+9) — 35 (9+12+14).

Судьи: Морозов, Овчинников.

3 ноября. Ярославль. Арена-2000.