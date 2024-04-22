«Локомотив» — «Металлург»: гости ведут в счете после второго периода

«Металлург» вышел вперед во втором периоде третьего матча финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

На 15-й минуте голом отметился нападающий магнитогорской команды Дмитрий Силантьев. Для 23-летнего хоккеиста эта шайба стала пятой в текущем плей-офф КХЛ. Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу «Металлурга». Команды нанесли одинаковое количество бросков в створ ворот друг друга во втором периоде (по 9).

«Магнитка» ведет в серии после двух встреч (2-0). Третья игра проходит в Ярославле. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Металлург».