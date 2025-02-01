«Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» в КХЛ

«Металлург» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу гостям принесли шайбы Данилы Юрова, Валерия Орехова и Дмитрия Моисеева. У ярославцев отличились Александр Полунин и Денис Алексеев.

«Металлург» (66 очков) после 51 матча занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (80) остается лидером «Запада» после 52 игр.

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Юров — 11 (Петунин, Минулин), 0:54 — 0:1. Орехов — 7 (Яковлев, Канцеров), 9:54 — 0:2. Моисеев — 3, 33:01 — 0:3. Полунин — 8 (Рафиков, Тесанов), 47:55 — 1:3. Алексеев — 4 (Березкин), 55:11 — 2:3.

Вратари: Майоров (58:44 — 59:05, 59:13) — Набоков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (7+8+15) — 23 (7+6+10).Судьи: Гашилов, Фатеев.

1 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7974 зрителя.