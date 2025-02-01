«Локомотив» примет «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 февраля. Игра финалистов Кубка Гагарина-2024 пройдет на арене «Локомотив» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле игру также будет транслировать местный канал «Первый ярославский», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».

Ключевые события игры «Локомотив» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся во второй раз в сезоне. Ярославцы победили чемпионов из «Магнитки» в матче открытия сезона на их льду — 3:2 3 сентября 2024 года.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции, набрав 80 очков в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» провел 50 матчей и набрал 64 очка.