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Сегодня, 19:00

«Локомотив» — «Металлург»: время начала и где смотреть трансляцию четвертого матча финала Кубка Гагарина

Матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Металлург» пройдет 24 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Металлурга».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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24 апреля «Локомотив» в Ярославле примет «Металлург» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина-2024. Игра на льду «Арены-2000» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Металлург» пройдет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 18.45 мск. По подписке поединок плей-офф КХЛ также покажут в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-0 в пользу «Магнитки». Ранее, 22 апреля, «Локомотив» на своем льду проиграл в овертайме «Металлургу» (1:2 ОТ). Финальная серия Кубка Гагарина-2024 идет до четырех побед.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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