24 апреля «Локомотив» в Ярославле примет «Металлург» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина-2024. Игра на льду «Арены-2000» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Металлург» пройдет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира — в 18.45 мск. По подписке поединок плей-офф КХЛ также покажут в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Металлург» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-0 в пользу «Магнитки». Ранее, 22 апреля, «Локомотив» на своем льду проиграл в овертайме «Металлургу» (1:2 ОТ). Финальная серия Кубка Гагарина-2024 идет до четырех побед.

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