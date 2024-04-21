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Сегодня, 19:00

«Локомотив» — «Металлург»: время начала и где смотреть третий матч финала Кубка Гагарина

Третий матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» пройдет 22 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Металлург» — «Локомотив».
Фото ХК «Металлург»
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Третий матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург» пройдет в понедельник, 22 апреля. Встреча пройдет на «Арене 2000» в Ярославле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи плей-офф КХЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Металлург» можно смотреть на телеканале «Матч ТВ». Также трансляция встречи пройдет на КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформы «Кинопоиск» по платной подписке.

Первая игра финальной серии завершилась со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды. Во втором матче «Металлург» вновь оказался сильнее (1:0). Счет серии — 2-0.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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