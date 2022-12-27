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КХЛ

Сегодня, 14:51

«Локомотив» не будет менять состав команды до закрытия трансферного окна

Алина Савинова
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В «Локомотиве» сообщили, что не планируют организовывать обмены или продажи игроков перед закрытием трансферного окна Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Локомотив» больше не планирует заниматься трансферами до закрытия окна", — приводит ТАСС слова источника.

Трансферное окно КХЛ закроется 27 декабря. Во вторник клуб из Ярославля объявил о том, что заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым до конца текущего сезона.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 62 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/16697567
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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