Дубль Лихачева помог «Локомотиву» обыграть «Нефтехимик»

«Локомотив» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе хозяев отметились Максим Березкин и Артур Каюмов. Дубль забил Ярослав Лихачев. За «Нефтехимик» шайбу забросили Никита Буруянов и Дмитрий Соколов.

После 51 матча «Локомотив» лидирует в Западной конфернции, набрав 72 очка. «Нефтехимик» — девятый на «Востоке» (51 очко в 53 играх).

«Локомотив» стал первым участником Кубка Гагарина-2024.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Березкин — 6 (Каюмов), 26:11 — 1:0. Лихачев — 12 (бол., Красковский, Полунин), 29:04 — 2:0. Буруянов — 1 (Сериков), 35:38 — 2:1. Лихачев — 13, 47:57 — 3:1. Соколов — 11 (Брюквин), 55:33 — 3:2. Каюмов — 12 (п.в.), 58:52 — 4:2.

Вратари: Исаев — Тихомиров (57:55 — 58:52).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 23 (8+9+6) — 20 (3+3+14).

Судьи: Букин, Кулаков.

16 января. Ярославль. Арена-2000.