«Локомотив» объявил о продлении контракта с Никитиным

Сегодня, 17:51
«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
«Желаем Игорю Валерьевичу новых успехов и побед вместе с нашей любимой командой!» — говорится в Telegram-канале клуба.
Ранее о продлении соглашения сообщал «СЭ».
Предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона. Никитин работает в ярославском клубе с сентября 2021 года.
В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» набрал 36 очков после 21 матча и лидирует в таблице Западной конференции.