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Сегодня, 17:51

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Никитиным

Руслан Минаев
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Желаем Игорю Валерьевичу новых успехов и побед вместе с нашей любимой командой!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Ранее о продлении соглашения сообщал «СЭ».

Предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона. Никитин работает в ярославском клубе с сентября 2021 года.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» набрал 36 очков после 21 матча и лидирует в таблице Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин

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