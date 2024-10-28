«Локомотив» объявил о продлении контракта с Никитиным

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Желаем Игорю Валерьевичу новых успехов и побед вместе с нашей любимой командой!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Ранее о продлении соглашения сообщал «СЭ».

Предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона. Никитин работает в ярославском клубе с сентября 2021 года.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» набрал 36 очков после 21 матча и лидирует в таблице Западной конференции.