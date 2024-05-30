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Сегодня, 16:28

«Локомотив» объявил об уходе форварда Андронова

Алина Савинова
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«Локомотив» объявил об уходе нападающего Сергея Андронова в связи с окончанием срока контракта.

34-летний хоккеист выступал за ярославскую команду с 2022 года.

«Локомотив» благодарит нападающего Сергея Андронова за игру в составе нашей команды! На протяжении двух сезонов Сергей был капитаном «Локомотива», внес весомый вклад в успех коллектива, а его победный опыт помог в прогрессе многим молодым игрокам команды. Спасибо, Сергей, и удачи в продолжении карьеры!», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне Андронов провел 59 матчей за «Локомотив» в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 20 играх. Всего в КХЛ нападающий сыграл 810 матчей, отметившись 105 голами и 86 результативными передачами.

Сергей Андронов
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
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