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Сегодня, 15:39

«Локомотив» одержал волевую победу над «Барысом» на турнире в Казани

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«Локомотив» в матче предсезонного турнира в Казани одержал волевую победу над «Барысом» со счетом 2:1. В каждом из периодов команды забросили по одной шайбе.

Кубок TANECO

«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Барбер — 1 (бол., Грант, Бракко), 5:57 — 0:1. Лихачев — 2 (бол., Гернат, Перевалов), 32:56 — 1:1. Кожевников — 1 (Никулин, Алексеев), 41:43 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Шутов (58:58).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 26 (9+7+10) — 34 (10+12+12).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

10 августа. Казань. Татнефть-Арена. 274 зрителя.

ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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