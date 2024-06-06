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Сегодня, 12:01

«Локомотив» подписал контракт с Радуловым

Сергей Разин
корреспондент
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард Александр Радулов подписал контракт с «Локомотивом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним нападающим рассчитано на один сезон.

4 июня «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Радуловым. Форвард выступал за казанцев с 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны московского «Динамо».

В минувшем сезоне форвард сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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