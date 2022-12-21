«Локомотив» продлил контракт с главным тренером команды Игорем Никитиным

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером основной команды Игорем Никитиным, сообщает Telegram-канал клуба.

Новое соглашение 49-летнего специалиста с клубом из Ярославля рассчитано до конца сезона-2024/25.

По информации «СЭ», «Ак Барс» был заинтересован в приглашении Никитина на должность нового главного тренера команды начиная со следующего сезона.

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. Ранее он занимал должность главного тренера ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина (2019 год).