«Локомотив» проиграл «Барысу» на предсезонном турнире в Омске

Сегодня, 14:43
«Барыс» в матче Кубка Блинова в Омске одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1).
Кубок Блинова
«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: А. Волков — 1 (Бычков, Березкин), 3:43 — 1:0. Нургалиев — 1 (Борисевич), 4:40 — 1:1. Скленичка — 1 (Барбер), 53:31 — 1:2.
Вратари: Мурашов (59:02) — Паскуале.
Штраф: 6 — 12.
Судьи: Оскирко, Фатеев.
21 августа. Омск. G-Drive Арена.
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