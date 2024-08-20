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Сегодня, 12:06

«Локомотив» расторг контракт с нападающим Чеховичем

Виктория Кравченко
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Ярославский «Локомотив» расторг соглашение с нападающим Иваном Чеховичем, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее клуб перевел хоккеиста в список отказов.

В сезоне-2023/24 форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 11 (4+7) очков. В плей-офф за 12 игр форвард заработал 4 (2+2) очка.

Также Чехович играл за «Торпедо».

В 2017 году «Сан-Хосе» выбрал Чеховича под общим 212-м номером драфта НХЛ, в лиге спортсмен принял участие в четырех матчах и сделал одну результативную передачу.

«Локомотив» признал ошибку. Два года назад в Ярославле отдали полцарства за молодого снайпера, а теперь расстаются с ним просто так

Иван Чехович
ХК Локомотив (Ярославль)
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