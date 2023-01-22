Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

На шайбы Данила Алалыкина и Григория Панина хозяева ответили точными бросками Ивана Чеховича, Максима Шалунова и Павла Красковского.

После этого матча «Локомотив» с 72 очками занимает третье место в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 63 очками — на шестой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Алалыкин — 7 (бол., Мухамадуллин, Дроздов), 34:17 — 0:1. Чехович — 12 (Полунин), 37:49 — 1:1. Шалунов — 23 (бол., Березкин, Алексеев), 38:49 — 2:1. Красковский — 6 (Чехович, Полунин), 53:27 — 3:1. Панин — 4, 56:26 — 3:2.

Вратари: Исаев — Ежов (57:33).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (9+9+4) — 28 (8+8+12).

Судьи: Кочетов, Щенев.

22 января. Ярославль. Арена-2000. 6155 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
В Турции предупредили о реакции Путина на просьбы Украины об оружии
Юрист посоветовал пенсионерам проверять свой индивидуальный лицевой счет
Die Zeit узнала о скандале в бундестаге из-за поставок танков Украине
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Северсталь» обыграла минское «Динамо» и прервала серию из четырех поражений подряд

«Витязь» в гостях победил «Куньлунь»