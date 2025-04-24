Опубликовано расписание серии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» в полуфинале Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ. «СЭ» публикует расписание серии. Время начала — московское.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: расписание игр полуфинала Кубка Гагарина

1-й матч. 27 апреля (воскресенье). 16.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

2-й матч. 29 апреля (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

3-й матч. 1 мая (четверг). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

4-й матч. 3 мая (субботу). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

5-й матч. 5 мая (понедельник). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)

6-й матч. 7 мая (среда). Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (если потребуется)

7-й матч. 9 мая (пятница). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Авангард» в серии со счетом 4-3, «Салават Юлаев» закончил серию со «Спартаком» в свою пользу 4-3.