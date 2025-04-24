Сегодня, 16:00
«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ. «СЭ» публикует расписание серии. Время начала — московское.
1-й матч. 27 апреля (воскресенье). 16.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»
2-й матч. 29 апреля (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»
3-й матч. 1 мая (четверг). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»
4-й матч. 3 мая (субботу). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»
5-й матч. 5 мая (понедельник). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)
6-й матч. 7 мая (среда). Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (если потребуется)
7-й матч. 9 мая (пятница). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)
В 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Авангард» в серии со счетом 4-3, «Салават Юлаев» закончил серию со «Спартаком» в свою пользу 4-3.