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Сегодня, 16:00

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: даты матчей плей-офф КХЛ, расписание игр серии

Опубликовано расписание серии «Локомотива» и «Салавата Юлаева» в полуфинале Кубка Гагарина
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арена 2000.
Фото Ярослав и Юлия Нееловы, ХК «Локомотив»
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«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в 1/2 финала плей-офф КХЛ. «СЭ» публикует расписание серии. Время начала — московское.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: расписание игр полуфинала Кубка Гагарина

  • 1-й матч. 27 апреля (воскресенье). 16.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

  • 2-й матч. 29 апреля (вторник). 19.30. Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев»

  • 3-й матч. 1 мая (четверг). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

  • 4-й матч. 3 мая (субботу). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив»

  • 5-й матч. 5 мая (понедельник). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)

  • 6-й матч. 7 мая (среда). Уфа. «Салават Юлаев» — «Локомотив» (если потребуется)

  • 7-й матч. 9 мая (пятница). Ярославль. «Локомотив» — «Салават Юлаев» (если потребуется)

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Авангард» в серии со счетом 4-3, «Салават Юлаев» закончил серию со «Спартаком» в свою пользу 4-3.

Хоккей
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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