17 ноября, 16:00

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Боб Хартли, главный тренер «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 17 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляция пройдет на телеканале «Первый ярославский». В Башкортостане смотреть игру можно на телеканале БСТ (начало трансляции — в 21.00 по местному времени).

Железнодорожники набрали 38 очков в 27 матчах и занимают первое место в Западной конференции. Команда из Уфы с 22 очками в 25 играх располагается на девятой строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
