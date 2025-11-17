Видео
17 ноября, 21:30

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» после гола на последней секунде овертайма

Сергей Ярошенко
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У ярославской команды по 2 очка набрали Георгий Иванов (1+1) и Александр Радулов (1+1), также шайбу забросил Никита Кирьянов. Максим Шалунов забил победный гол за секунду до конца овертайма.

У гостей шайбы на счету Артема Горшкова, Владислава Ефремова и Джека Родуолда.

«Локомотив» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» с 23 очками — на девятой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
17 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Салават Юлаев
1

  • Андрей Горин

    Эх, не хватило опыта уфимским пацанам. Всё равно молодцы!

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК Салават Юлаев
