«Локомотив» победил «Салават Юлаев» после гола на последней секунде овертайма

17 ноября, 21:30
«Локомотив» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
У ярославской команды по 2 очка набрали Георгий Иванов (1+1) и Александр Радулов (1+1), также шайбу забросил Никита Кирьянов. Максим Шалунов забил победный гол за секунду до конца овертайма.
У гостей шайбы на счету Артема Горшкова, Владислава Ефремова и Джека Родуолда.
«Локомотив» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» с 23 очками — на девятой строчке «Востока».
Андрей Горин
Эх, не хватило опыта уфимским пацанам. Всё равно молодцы!
