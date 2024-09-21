Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:19

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» победил «Локомотив» в овертайме в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время за клуб из Уфы забили Шелдон Ремпал и Джош Ливо, а за ярославцев — Александр Елесин и Степан Никулин.

Победу «Салавату» принес гол Александра Хмелевского в овертайме.

«Салават Юлаев» набрал 10 очков в 6 матчах и занимает второе место на «Востоке». «Локомотив» находится на первой строчке «Запада» с 11 баллами в 7 играх.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Елесин — 1 (Бут), 17:04 — 1:0. Никулин — 1 (Тесанов), 25:43 — 2:0. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Шаров), 41:14 — 2:1. Ливо — 3 (бол., Тодд, Шаров), 53:07 — 2:2. Хмелевский — 4, 63:29 — 2:3.

Вратари: Исаев — Самонов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (6+9+10+2) — 27 (7+8+9+3).

Судьи: Акузовский, Метальников.

21 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Сегодня
Вчера
Неделя