«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания, будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке и на местном телеканале «Первый ярославский» для жителей региона.

Основные события игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» набрал 10 очков в 6 играх и возглавляет Западную конференцию. «Салават Юлаев» набрал 8 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, а уфимцы выбыли в первом раунде.