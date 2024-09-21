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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания, будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке и на местном телеканале «Первый ярославский» для жителей региона.

Основные события игры «Локомотив» — «Салават Юлаев» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» набрал 10 очков в 6 играх и возглавляет Западную конференцию. «Салават Юлаев» набрал 8 очков в 5 матчах. В сезоне-2023/24 ярославцы дошли до финала Кубка Гагарина, а уфимцы выбыли в первом раунде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев

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