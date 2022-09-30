«Локомотив» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Локомотив» одержал полевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли со счетом 5:3.

Голами в составе победителей отметились Павел Красковский, Степан Никулин, Георгий Иванов, Артем Сергеев и Рушан Рафиков.

Игроки «Северстали» все шайбы забросили в первом периоде: дубль оформил Александр Суворов, еще один гол на счету Робина Пресса.

Отметим, что главный тренера «Локомотива» Игорь Никитин пропускал эту встречу из-за смерти отца.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (1:3, 1:0, 3:0)

Голы: Суворов — 1 (Макеев, Гуслистов), 1:27 — 0:1. Красковский — 1 (бол., Никулин, Рафиков), 14:17 — 1:1. Пресс — 3 (бол., Вовченко), 15:06 — 1:2. Суворов — 2 (бол., Вовченко, Пресс), 16:02 — 1:3. Никулин — 2 (Иванов, Алексеев), 30:06 — 2:3. Иванов — 3 (Никулин, Алексеев), 43:28 — 3:3. Сергеев — 1 (бол., Алексеев, Шалунов), 45:30 — 4:3. Рафиков — 1 (бол., Чехович, Полунин), 46:36 — 5:3.

Вратари: Бочаров (Исаев, 16:02) — Шугаев (58:01).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 38 (14+16+8) — 20 (6+5+9).

Судьи: Оленин, Сергеев.

30 сентября. Ярославль. Арена-2000. 4881 зритель.