Видеотрансляция игры КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» в Кинопоиске начнется в 18.50 мск

19 декабря, во вторник, ярославский «Локомотив» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ встретится с «Северсталью». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.50 мск. Зрители также смогут увидеть матч на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 53 баллами. «Северсталь» Андрея Козырева находится на седьмом месте на «Западе» с 41 очком.

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