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27 октября, 17:30

«Локомотив» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Руслан Абросимов (ХК «Северсталь»).
Фото ХК «Северсталь»
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«Локомотив» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский». Начало эфира в 18.55 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
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