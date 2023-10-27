«Локомотив» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 27 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

Жители Ярославля смогут посмотреть игру на телеканале «Первый Ярославский». Начало эфира в 18.55 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика