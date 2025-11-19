Видео
Сегодня, 16:10

«Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 19 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Шанхай Дрэгонс

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс» в матч-центре нашего сайта.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля могут смотреть игру на местном канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 28 матчей, набрал 40 очков и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе». Предыдущим соперником железнодорожников был «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

У «Шанхай Дрэгонс» 26 игр, 30 очков и шестая строчка в конференции. В понедельник «драконы» обыграли «Сибирь» (3:0).

Матч «Локомотив» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
