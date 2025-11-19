«Шанхай Дрэгонс» в овертайме победил «Локомотив», Меркли оформил дубль

«Шанхай Дрэгонс» на выезде переиграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Лабанк. В основное время дубль у гостей оформил Ник Меркли. Еще один гол на счету Гейджа Куинни. У хозяев по разу отличились Максим Шалунов, Байрон Фрэз и Егор Сурин.

Ярославцы нанесли за игру 49 бросков в створ ворот соперника, «Шанхай Дрэгонс» — 14.

С 41 очком «Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (32 очка) поднялся на шестую позицию на «Западе».