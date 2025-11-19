«Шанхай Дрэгонс» в овертайме победил «Локомотив», Меркли оформил дубль

19 ноября, 21:25
«Шанхай Дрэгонс» на выезде переиграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Лабанк. В основное время дубль у гостей оформил Ник Меркли. Еще один гол на счету Гейджа Куинни. У хозяев по разу отличились Максим Шалунов, Байрон Фрэз и Егор Сурин.
Ярославцы нанесли за игру 49 бросков в створ ворот соперника, «Шанхай Дрэгонс» — 14.
С 41 очком «Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (32 очка) поднялся на шестую позицию на «Западе».
Николай Макеев
Из какого Купчино ? Там до КУПЧИНО еще на 63 автобусе минут двадцать ехать
19.11.2025
Паснаход
эт казанские
19.11.2025
Николай Макеев
Снова " Тотализаторные" счет заказали- "Шанхай" играл 28 октября на проспекте Гагарина с Динамо Москва - так ысю игру " фекалии возили" счет 1-5, а потом едут в Москве, 10 ноября - Динамо это же обыгрывают 4-1- а ставили большинство на Динамо- а сегодня ставки были на Ярик - а тут еще и ничья в основное и по булям Шанхай зацепил.... Вот уж "Здраствуйте - Пос **мши" Да и отстойный "СалоЮлаиф" в Сочи проиграл не за бесплатно и Нижний Новгород тоже вчера начудил- а сегодня таблица "УПЛОТНИЛАСЬ"
19.11.2025
ЗГ из БАНИ
Свои это хто?!
19.11.2025
Паснаход
броски 49 - 14 лол
19.11.2025
Паснаход
зато там свои играли и выиграли
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Крутой камбэк. З.Ы. А Исаев уже не тот, что в прошлом сезоне.
19.11.2025
Archon
Вот это вратаарь у Дракончиков!!)
19.11.2025
Питерский пёс
Так упустить, мда
19.11.2025
Lars Berger
Да ладно, блдь!.. Вот это дали парни из Купчино!) Браво, "Шанхай"!..
19.11.2025
ЗГ из БАНИ
Какой матч!А по Матчу унылый баскет!
19.11.2025
Arturo
Исаева надо было убирать в 3ем периоде
19.11.2025