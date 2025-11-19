Видео
19 ноября, 21:25

«Шанхай Дрэгонс» в овертайме победил «Локомотив», Меркли оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Шанхай Дрэгонс» в Ярославле одержал победу над «Локомотивом».
Фото ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» на выезде переиграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Лабанк. В основное время дубль у гостей оформил Ник Меркли. Еще один гол на счету Гейджа Куинни. У хозяев по разу отличились Максим Шалунов, Байрон Фрэз и Егор Сурин.

Ярославцы нанесли за игру 49 бросков в створ ворот соперника, «Шанхай Дрэгонс» — 14.

С 41 очком «Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (32 очка) поднялся на шестую позицию на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
19 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Шанхай Дрэгонс
Источник: Таблица КХЛ
12

  • Николай Макеев

    Из какого Купчино ? Там до КУПЧИНО еще на 63 автобусе минут двадцать ехать

    19.11.2025

  • Паснаход

    эт казанские

    19.11.2025

  • Николай Макеев

    Снова " Тотализаторные" счет заказали- "Шанхай" играл 28 октября на проспекте Гагарина с Динамо Москва - так ысю игру " фекалии возили" счет 1-5, а потом едут в Москве, 10 ноября - Динамо это же обыгрывают 4-1- а ставили большинство на Динамо- а сегодня ставки были на Ярик - а тут еще и ничья в основное и по булям Шанхай зацепил.... Вот уж "Здраствуйте - Пос **мши" Да и отстойный "СалоЮлаиф" в Сочи проиграл не за бесплатно и Нижний Новгород тоже вчера начудил- а сегодня таблица "УПЛОТНИЛАСЬ"

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Свои это хто?!

    19.11.2025

  • Паснаход

    броски 49 - 14 лол

    19.11.2025

  • Паснаход

    зато там свои играли и выиграли

    19.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Крутой камбэк. З.Ы. А Исаев уже не тот, что в прошлом сезоне.

    19.11.2025

  • Archon

    Вот это вратаарь у Дракончиков!!)

    19.11.2025

  • Питерский пёс

    Так упустить, мда

    19.11.2025

  • Lars Berger

    Да ладно, блдь!.. Вот это дали парни из Купчино!) Браво, "Шанхай"!..

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Какой матч!А по Матчу унылый баскет!

    19.11.2025

  • Arturo

    Исаева надо было убирать в 3ем периоде

    19.11.2025

